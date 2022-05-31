Украинцы могут подать заявку на помощь от международных организации на платформе
Минсоцполитики анонсировало с 31 мая возможность подать заявку на средства от международных организаций через платформу
Об этом сообщило Министерство социальной политики в релизе.
"С сегодняшнего дня люди, находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых происходят активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут сформировать на социальной платформе помощь заявку на получение денежной помощи от международных организаций", - отметила министр Марина Лазебная.
Как пояснило министерство, для этого нужно указать персональные данные и указать IBAN, международный номер банковского счета, на который поступят средства.
Номер IBAN можно узнать в бакновском приложении банка, где открыт банковский счет человека.
Сведения, указанные в заявке, проверяются на основе данных из государственных реестров. Подтвержденные заявки будут передаваться международным организациям, которые будут принимать решения о выплатах на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств, добавили в Минсоцполитики.
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