Украинцы могут официально побороться за 291 млн долларов, в лотерее США Powerball в эту среду

Джекпот лотереи США Powerball достиг 291 млн долларов, и это крупнейший лотерейный приз во всем мире, на сегодняшний день.



Для выигрыша джекпота нужно угадать 6 номеров: 5 обычных (основных) из диапазона 1-69, и один дополнительный номер ("Powerball") от 1 до 26. Так же следует отметить второй приз размером в $1 миллион, который вы выиграете угадав только 5 основных чисел (без дополнительного шара).

Джекпот Powerball достиг 291 млн долларов, это свыше 7,9 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет в ночь с среды, 8 декабря.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 5 долларов!

Можно ли играть в Powerball из Украины?

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Выберите лотерею Powerball из более, чем 50 лотерей, представленных на сайте.

Отметьте 5 номеров (от 1 до 69) в игровом поле.

Выберите 1 номер ‘Powerball’ (от 1 до 26) в оранжевой части игрового поля.

"Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".

Что произойдет, когда вы выиграете джекпот?