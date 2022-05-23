Украинцы могут одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт: куда обращаться
С 23 мая заработала услуга одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта
Об этом сообщило Министерство внутренних дел по телеграммам.
"С сегодняшнего дня можно получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта", - отметило министерство, но добавляет, что из-за военного состояния возможны задержки.
В МВД уточнили, что услугой можно воспользоваться, во-первых, для оформления ID-карты впервые в 14 лет, во-вторых – в случае потери документов или их обмена в связи с изменением персональных данных.
Оформить ID-карту и загранпаспорт можно в подразделениях Государственной миграционной службы, центре обслуживания "Паспортный сервис" или ЦНАП.
Если документ оформляется в 14 лет, оплачивается только услуга оформления загранпаспорта. В противном случае оформление таких документов в течение 20 рабочих дней будет стоить 1105 грн, за семь рабочих дней – 1583 грн.
- Напомним, В ЦНАП можно зарегистрировать подержанное авто.
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