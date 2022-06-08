Украинцы могут бесплатно сдать анализы для проверки работы своего сердца

Здоровье нашего сердца зависит от многих факторов. Во время войны все без исключения живем в постоянном стрессе и волнении за судьбу Украины, наших защитников и победу. Эскулаб переживает за Вас как Вы за Украину: в течение июня проверьте работу своего сердца – сдайте бесплатно программу "Липидный профиль (скрининг)".

Программа включает важные показатели, которые помогут оценить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые не только ухудшают состояние здоровья, но и представляют угрозу жизни. В программу "Липидный профиль (скрининг)" входят такие показатели как триглицериды, холестерин общий, липопротеиды высокой и низкой плотности.

Триглицериды – это нейтральные жиры, необходимые нашему организму для получения энергии. При повышенных показателях возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца.

Холестерин общий – обычно о нем думают как о чем-то очень вредном для нашего организма. Действительно, повышение уровня холестерина в нашем организме опасно, ведь приводит к развитию атеросклероза и как следствие развития ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта. Несмотря на такую ​​репутацию, в целом холестерин нашему организму нужен. Без него в нашем организме не сможет продуцироваться витамин Д, а еще он является "строительным материалом" для образования половых гормонов, таких как эстроген, тестостерон, прогестерон, отвечающий за либидо. От холестерина зависит образование кортизола, гормона стресса и альдостерона, который регулирует артериальное давление в нашем организме.

Липопротеиды высокой плотности ("хороший холестерин") – поглощает избыток холестерина в организме и транспортирует его в печень для выведения из желчи. Эти липопротеиды хорошо растворимы и не подвержены выделению холестерина в осадок на стенках сосудов (т.е. не способствуют образованию атерогенных бляшек).

Липопротеиды низкой плотности ("плохой холестерин") – транспортируют холестерин из печени в другие клетки организма. Он переносит частицы холестерина по всему телу и может накапливаться на стенках поврежденных сосудов, делая их менее эластичными и суженными.

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Заботьтесь о своем здоровье вовремя, ведь сердце у нас одно!