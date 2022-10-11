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Война с Россией: хроника
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Украинцы мешают россиянам существовать в своей имперской реальности, потому что показывают лучшую жизнь, - диссидент Зисельс

11 октября, 2022 вторник
13:25
война с Россией

Сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (ВААД) Украины и диссидент Иосиф Зисельс считает, что умение украинцев строить достойную демократическую жизнь заставляет россиян убивать и разрушать, чтобы не осталось ничего, что Украина создала за эти 30 лет независимости

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Вроде бы мы не мешаем россиянам жить. Это не так, мы им мешаем жить в их имперской тоталитарной реальности. Они живут иначе, они другая цивилизация. Не только для Путина и его ближайшего окружения, но и для многих россиян мы – как кость в горле", - сказал Иосиф Зисельс.

Сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (ВААД) Украины отметил, что россияне убивают и разрушают все, что украинцы построили за 30 лет независимости, поскольку они не могут смириться, что Украина живет лучше России.

"Ибо мы показываем своей жизнью, что даже при такой, не очень развитой демократии, при больших проблемах, которые есть в нашем обществе, мы живем лучше, чем они. Это заставляет россиян приходить к нам, убивать, разрушать, запугивать только для того, чтобы разрушить то, что мы настроили за эти 30 лет независимости. Потому что это не совместимо с их жизнью. Они не таковы. У них другая жизнь, другие ценности, скорее антиценности", - добавил он.

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