Украинцы меньше ввезли в октябре подержанных легковых автомобилей

Украинцы меньше ввезли в октябре подержанных легковых авто

Украинцы зарегистрировали в октябре на 4 процента меньше подержанных легковых автомобилей, чем в сентябре

Об этом сообщила ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

15,1 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, зарегистрировали украинцы в октябре. Это меньше, чем было в сентябре.

"Такое количество регистраций импортного секонд-хенда оказалось на 4% меньше показателя предыдущего месяца, а по отношению к октябрю 2021 года регистрации импортированных иномарок с пробегом уменьшились почти в четыре раза", - подчеркнули в Укравтопроме.

В то же время эта цифра оказалась в пять раз выше показателя регистрации новых автомобилей. В частности. Самыми популярными подержанными авто в октябре стали Renault Megane (945 регистраций), Volkswagen Golf (846), Volkswagen Passat (697), Skoda Octavia (571) и Ford Focus (403).

"Всего за десять месяцев 2022 года украинские номера получили 357,6 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, - говорится в сообщении, - что на 13% меньше, чем в прошлом году".

В августе украинцы зарегистрировали втрое меньше подержанных европейских автомобилей, чем за то же время в прошлом году

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