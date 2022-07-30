Украинцы массово отказываются сотрудничать с россиянами на оккупированных территориях, - ЦПД

Об этом говорится в телеграмм-канале ЦПИ.

"Вопреки запугиваниям большинство педработников на ТОТ отказывается сотрудничать, что заставляет РФ компенсировать дефицит учителей за счет крымских педагогов. В качестве рычага давления российская "администрация" оказывает резинопомощь жителям Мариуполя в обмен на согласие разминировать и расчищать завалы. На Херсонщине открылись три отделения российского "Промсвязьбанка", что сорвало планы кремля по переходу на расчеты в рублях", – говорится в сообщении.

Также в ЦПИ отмечают, что из-за отказа украинских медработников Луганской области, российские власти вынуждены завозить российских врачей из Новосибирска и Волгограда.

"Оккупационные власти вынуждены переводить российских чиновников на новые должности в оккупационных "администрациях" и заполнять российскими рабочими вакансии на украинских предприятиях", - добавляют в ЦПИ.

Напомним, боец Легиона Свободы Константин Денисов рассказал , что успешные действия партизан в Мелитополе разрушают линии поставок для российских войск.

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