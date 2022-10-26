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Украинцы массово отказываются от приема рублей на оккупированных территориях Херсонщины, - заместитель главы облсовета Соболевский

26 октября, 2022 среда
10:15
война с Россией

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил, что оккупанты вынуждены были разрешить так называемую бивалютную систему, поскольку как только наши люди почувствовали малейшее ослабление давления, то массово начали отказываться от рублей

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Абсолютное большинство людей патриотически настроено и как только началась вся эта история с депортацией, как только наши люди почувствовали, что хоть немного ослабили давление, то массово начали отказываться от приема рублей, не только в магазинах, но и на рынках, ЗАЭС", - сказал Юрий Соболевский.

Первый заместитель главы Херсонского областного совета отметил, что российские оккупанты даже силой не способны заставить херсонцев пользоваться рублями.

"То есть рубль – это искусственная история, которую по принуждению пытаются сделать так, чтобы он работал. Они настолько не могли этого сделать, даже учитывая это безумное давление, что вынуждены были разрешить так называемую бивалютную систему, то есть гривней так же можно рассчитываться, она работает .В этом противостоянии валют гривна 100% выиграла", - добавил он.

  • Враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области , а также эвакуирует персонал банков, оккупационной администрации, оперативных служб и медиков.
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оккупированные территории
деоккупация Украины
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