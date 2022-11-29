Об этом заявила жительница Петрозаводска Ирина Чистякова, которая несколько месяцев искала своего сына, попавшего в плен на войне в Украине, пишет телеграм-канал "Можем объяснить".

"Я все сделала сама: нашла, доказала (что он жив). Потому что это мой сын, и он мне нужен. Он не нужен Путину, он не нужен Шойге. Они сидят, им тепло! Они же не в окопах и не в тюрьме 8 месяцев в Украине! У нацистов, как они говорят. Вопрос — почему от нацистов наши пленные выходят нормальные? Возможно, вы нам что-то не договариваете и там совсем не нацисты?" — сказала Чистякова на брифинге "Совет матерей и жен военнослужащих".

По ее словам, украинские власти фактически сохранили жизнь ее сыну — еще в начале войны ей звонили сотрудники СБУ и предлагали свою помощь в поиске Кирилла. Но она отказалась, опасаясь репрессий.

"Мы скот или что? Мы рожали своих детей не для того, чтобы кто-то решал свои проблемы! <…> Вы не злите нас, матерей. И верните нам наших детей", - обратилась она к российскому руководству.

Сын Чистяковой был призван на срочную службу в октябре 2021 года и отправлен в воинскую часть в Луге. В конце декабря командование обманом вынудило его подписать контракт, а в феврале он оказался на войне. Через месяц Кирилл пропал без вести. Ирина самостоятельно отправилась на его поиски — сначала в Донецк, а затем в Ростов-на-Дону. Но сына не нашла. Лишь несколько дней назад Ирина получила свидетельство, что Кирилл находится в плену.

Напомним, 23 февраля Украина вернула из плена 35 украинских военных и 1 гражданского, 24 – освободили еще 50 украинцев, а 26 – освободили еще 9 воинов.

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