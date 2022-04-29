Украинцы лучше осведомлены о позициях и силах противника, чем россияне, – Константин Машовец
Противники владеют большим количеством информации о силах и планах друг друга. Однако россиянам не хватает сведений о текущей ситуации в режиме онлайн
Об этом в комментарии Еспресо рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец."Противник пытается сейчас очень активизировать ведение разведки, в первую очередь воздушной – с помощью как пилотируемой авиации, так и с помощью БПЛА. Речь идет именно о направлении их наступления. Это может свидетельствовать, что информация захватчиков об украинских войсках довольно невнятна или недостоверна. Можно сказать, что украинцы лучше осведомлены о враге, чем они о нас", – подчеркнул Машовец.
Он также сообщил, что не видит смысла в тактике захватчиков оккупировать как можно больше территории перед тем, как Запад доставит ВСУ более мощные виды вооружений.
"В этом нет смысла. Они пытаются захватить как можно больше с прицелом, чтобы перевести войну в позиционное состояние. То есть, они надеются, что они где-то продвинутся и там закрепятся, а мы не сможем их выбить. На самом же деле так не будет. Ведь новые виды вооружений от западных партнеров будут необходимы нам на последующих этапах ведения войны. Хотя даже так: они нам будут нужны и в текущий момент, а тем более в будущем", - отметил координатор "Информационное сопротивление".
- Напомним, войска воздушного командования "Юг" получили ЗРК С-300.
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