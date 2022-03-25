Украинцы, литовцы и поляки создали первую совместную следственную группу, которая будет расследовать преступления режима РФ
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о создании международной следственной группы по преступлениям РФ
Об этом она написала у Facebook, передает Еспресо.TV.
"Друзья, мы создали первую совместную следственную группу вместе с генпрокурором Литвы Нидой Грунскене и генпрокурором / министром юстиции Польши Збигневом Зёбро. Мы вместе будем расследовать преступления представителей преступного режима РФ. И доведем это расследование до конца – не сомневайтесь! Я очень этому рада! От всего сердца благодарю коллег из Литвы и Польши. Украинцы эту помощь не забудут", - сообщила Венедиктова.
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