Украинцы, литовцы и поляки создали первую совместную следственную группу, которая будет расследовать преступления режима РФ

Об этом она написала у Facebook, передает Еспресо.TV.



"Друзья, мы создали первую совместную следственную группу вместе с генпрокурором Литвы Нидой Грунскене и генпрокурором / министром юстиции Польши Збигневом Зёбро. Мы вместе будем расследовать преступления представителей преступного режима РФ. И доведем это расследование до конца – не сомневайтесь! Я очень этому рада! От всего сердца благодарю коллег из Литвы и Польши. Украинцы эту помощь не забудут", - сообщила Венедиктова.

Напомним , уже 6 стран начали расследование военных преступлений России в Украине.

В Украине объявлено первое подозрение российскому военному за изнасилование.

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