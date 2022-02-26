Украинцы ликвидировали кадыровского полковника Магомеда Тушаева и половину его полка, - чеченская оппозиция

Первым об этом сообщил участник боев за Киев, майдановец, ветеран АТО-ОСС и общественный деятель Евгений Карась, информирует Еспресо.TV.



"ВСУ покрошила колонну кадыровцев.



Магомед Тушаев, командир 141-го моторизованного полка кадыровской гвардии, склеил оккупантские ласты", - отметил Карась.



Немного позже, со ссылкой на собственные источники, об этом рассказали в чеченском оппозиционном движении 1ADAT.



"Наши источники также подтверждают, что украинским спецназом уничтожен известный садист и убийца Магомед Тушаев, а также почти весь его отряд", - говорится в сообщении.



1ADAT также приводит фрагмент разговора между кадыровцами, где они говорят об уничтожении украинцами "больше половины полка".

"Больше половины полка найти не могут", – говорит один собеседник другому.



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Кроме того, оппозиционеры называют Тушаева приближенным к Рамзану Кадырову лицом.



Кадыровская пропаганда в свою очередь ликвидацию Тушаева отрицает.



В сети размещено видео, где мужской силуэт в темноте ("нет света") говорит, что это он является Магомедом Тушаевым и что с ним будто бы все хорошо.



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