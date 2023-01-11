Украинцы Крутых и Цуренко вышли в финал квалификации Australian Open
Украинец Алексей Крутых и украинка Леся Цуренко удачно провели матчи второго круга квалификации Australian Open
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во втором круге квалификации Australian Open Алексей Крутых победил итальянца Джанлуку Магера в двух сетах – 6:2 и 7(7):6(3) соответственно. Украинец был фаворитом поединка. В рейтинге АТР наш теннисист занимает 188 место, а Магер – 212.
Леся Цуренко также преуспела во втором круге квалификации. Украинка победила испанскую теннисистку молдавского происхождения Алену Большову – 6:1 и 6:2 соответственно.
В финале отбора АО Крутых встретится с победителем пары Кудла – Табернер. Цуренко ждет поединок против француженки Леольи Жанжан.
Australian Open
Квалификация. Второй круг
11 января
Леся Цуренко (Украина) – Алена Большова (Испания) – 6:1, 6:2
Алексей Крутых (Украина) – Джанлука Магер (Италия) – 6:2, 7(7):6(3)
- 9 января украинцы Леся Цуренко и Алексей Крутых вышли во второй круг квалификации Открытого чемпионата Австралии. Украинки Екатерина Завацкая и Дарья Снигирь также победили в первом круге квалификации открытого чемпионата Австралии
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