Украинцы, которые пройдут интенсивную военную подготовку, не будут подпадать под призыв с 2024 года, - Резников
С 2024 года прохождение краткосрочной военной подготовки позволит избежать призыва
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников .
"Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки" ", – отметил он.
По словам министра, от 1 января 2024 года Минобороны планирует полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов.
- Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ об увеличении ВСУ на 100 тыс. человек и повышении зарплат военным, а также введении альтернативы военному призыву.
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