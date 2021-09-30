Украинцы, которые получили прививки разными COVID-вакцинами, смогут сгенерировать сертификат в "Дии"

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.



"С сегодняшнего дня все украинцы, которые получили различные вакцины, могут сгенерировать COVID-сертификат в "Дия", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в приложении можно получить международный и внутренние "зеленый" и "желтый" COVID-сертификат. На портале сейчас можно получить только международный COVID-сертификат.



Так, первой дозой может быть вакцина AstraZeneca / CoviShield, Moderna или Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Второй дозой - Moderna или Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

В приложении "Дия" сгенерировать сертификат можно через меню "Услуги", а на портале - с помощью электронной подписи. Документ сохранится в формате PDF.

