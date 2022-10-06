Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий .

Вице-премьер Ирина Верещук подчеркнула, что те, кто эвакуировался за границу или в безопасные регионы Украины, должны переждать зиму там, где сейчас находятся.

"Враг пытается использовать мирных украинцев как заложников. Как на временно оккупированных территориях, где людей превращают в живой щит, так и на освобожденных территориях. Он прицельно разрушает гражданскую инфраструктуру, чтобы прорвать наш гуманитарный фронт", – сказала Верещук.

Вице-премьер призывает, что украинцам не стоит возвращаться в опасные регионы или только что освобожденные населенные пункты.

"Давайте не будем подвергать себя опасности! Не будем слишком нагружать сети и дадим возможность починить разрушенное, восстановить системы жизнеобеспечения. Давайте не будем создавать дополнительных сложностей и поможем ВСУ освободить нашу землю. Победим вместе!" – призвала Верещук.

Из Славянска выехало 80% людей, поэтому, несмотря на постоянные обстрелы гражданской инфраструктуры российскими военными, в городе минимум жертв.

За время полномасштабной войны из Никополя уехало более 80 тысяч человек, осталось около 40 тысяч.

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