Украинцы, которые эвакуировались в безопасные места, должны переждать зиму там, - Верещук
Верещук заявила, что эвакуированные украинцы должны переждать зиму в безопасности, таким образом помочь Вооруженным силам и сохранить свою жизнь
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий .
Вице-премьер Ирина Верещук подчеркнула, что те, кто эвакуировался за границу или в безопасные регионы Украины, должны переждать зиму там, где сейчас находятся.
"Враг пытается использовать мирных украинцев как заложников. Как на временно оккупированных территориях, где людей превращают в живой щит, так и на освобожденных территориях. Он прицельно разрушает гражданскую инфраструктуру, чтобы прорвать наш гуманитарный фронт", – сказала Верещук.
Вице-премьер призывает, что украинцам не стоит возвращаться в опасные регионы или только что освобожденные населенные пункты.
"Давайте не будем подвергать себя опасности! Не будем слишком нагружать сети и дадим возможность починить разрушенное, восстановить системы жизнеобеспечения. Давайте не будем создавать дополнительных сложностей и поможем ВСУ освободить нашу землю. Победим вместе!" – призвала Верещук.
- Из Славянска выехало 80% людей, поэтому, несмотря на постоянные обстрелы гражданской инфраструктуры российскими военными, в городе минимум жертв.
- За время полномасштабной войны из Никополя уехало более 80 тысяч человек, осталось около 40 тысяч.
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