Об этом пишет California Breaking News .

На понедельник, 23 мая, в Норвегии зарегистрировали 17 038 соискателей убежища из Украины. На прошлой неделе ежедневно поступало в среднем 59 заявлений.

Ян-Поль Брекке – эксперт в области миграции и интеграции. По словам исследователя, есть несколько объяснений тому, что поток беженцев в Норвегию не так велик, как считали изначально.

Первое связано с тем, что большинство беженцев отправились в соседние с Украиной страны.

"Естественно, что они обращаются там, где уже знают кого-нибудь или имеют семью", - говорит Брекке. Для сравнения, до войны в Норвегии проживали относительно немногие украинцы.

Другой момент – у украинцев не было желания мигрировать. Эксперт отметил, что хотя украинцы вынуждены были бежать и хотят как можно скорее вернуться домой, а Норвегия находится дальше Украины.

"Украинцы не отказались от своей Родины. Они хотят вернуться домой и отстроить ее", – говорит он.

Он добавил, что в ситуации, когда война в дальнейшем будет сосредотачиваться на Востоке Украины, то вернется еще больше людей.

Сейчас в стране ожидают 45 000 украинских беженцев, если война обострится и будет продолжаться в этом году.

МВД и организация Norwegian People's Aid будут сотрудничать для разминирования деоккупированных территорий Украины.

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