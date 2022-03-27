Украинцы хотят уничтожать оккупанта и боятся новых минских соглашений от власти, - Жебривский
Командир подразделения "Боевое Братство Украины" ТрО Украины Павел Жебривский сообщил, что украинцы настроены уничтожать оккупанта, но опасаются, что власть на переговорах подпишет очередные Минские соглашения
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV
Территориальная оборона Киева не вступает в контактный бой с кацапами. Достаточное количество людей, выполняющих крайне необходимое задание для чистого неба над Киевом, просятся на передовую. Каждый из них просто мечтает уничтожить чем больше российских оккупантов. Никаких пессимистических настроений нет. Все стремятся к победе и победить врага,” - рассказал Жебривский
Жебривский добавил, что бойцы больше всего боятся, что переговоры с Россией завершатся договором, по которому Украина потеряет новые территории
“Ребята рвутся на передовую и хотят убивать российских оккупантов. Единственное, чего бойцы боятся, что переговоры завершатся подписанием новых Минских договоренностей. То есть, когда еще некоторые территории Украины будут оккупированы, - добавил Жебривский
- Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что уже с понедельника, 28 марта, может начаться очередной раунд переговоров между Украиной и РФ по завершению войны
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