Украинцы хотят мести и наши ракеты найдут свои высокоточные цели, - Данилов о массовых воскресных обстрелах Киева и других городов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне получат возмездие за массированные ракетные обстрелы, совершенные 26 июня
Об этом Данилов написал в facebook.
По его словам, во время воскресных ракетных обстрелов Киева, Черкасс и других регионов Украины россияне применили тактику устрашения, заимствованную у нацистов времен Второй мировой войны.
"В 1940 году люфтваффе начали массовую бомбардировку Лондона с целью сломить сопротивление британцев, подорвать их боевой дух, но это привело к прямо противоположному эффекту – бомбардировка сплотила и разозлила. Рашистские бомбардировки Киева и других украинских городов и регионов имеют те же последствия, что и люфтваффе – украинцы не испугались, а разозлились и хотят мести, а украинские ракеты найдут свои высокоточные цели", – пообещал Данилов.
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Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы , пострадали по меньшей мере четыре человека. В частности, спасатели достали из-под завалов семилетнего ребенка, которого врачи прооперировали. Впоследствии спасатели нашли под развалинами тело мужчины . Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ударили по Киеву с помощью авиации из района Каспийского моря.
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