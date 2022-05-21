Украинцы Канады призвали увеличить помощь для беженцев
Украинцы приезжают в Канаду по специальной визовой программе, которая быстрее обычных программ для беженцев, но не дает им такой же поддержки
Об этом пишет National Post.
Издание сообщает, что на этой неделе Конгресс украинцев Канады написал письмо министру иммиграции Шону Фрейзеру, в котором призвал увеличить возможности размещения украинских беженцев и финансовые выплаты, утверждая, что без этого им будет трудно адаптироваться к своему новому дому.
"Конгресс украинцев Канады обеспокоен тем, что невыполнение адекватных и своевременных мер повредит имиджу Канады как безопасного гуманитарного убежища", – сказала президент группы Александра Чичий в письме.
По данным издания, украинцы приезжают в Канаду по специальной визовой программе, позволяющей им находиться до трех лет, посещать школу и устраиваться на работу. Правительство не использовало обычные программы для беженцев, которые могут продолжаться дольше и обычно касаются людей, которые не намерены возвращаться в страну, из которой они бегут. Как следствие, прибывающие сейчас украинцы не имеют такой поддержки, как другие беженцы.
Правительство Канады продлило проживание в отеле для украинцев на две недели и предложило шесть недель финансовой поддержки.
"Конгресс украинцев Канады обеспокоен тем, что даже в краткосрочной и среднесрочной перспективе этого будет недостаточно для поддержки наиболее уязвимых слоев населения среди перемещенных лиц", - сказала Чичий.
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