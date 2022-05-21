Украинцы Канады призвали увеличить помощь для беженцев

Об этом пишет National Post.

Издание сообщает, что на этой неделе Конгресс украинцев Канады написал письмо министру иммиграции Шону Фрейзеру, в котором призвал увеличить возможности размещения украинских беженцев и финансовые выплаты, утверждая, что без этого им будет трудно адаптироваться к своему новому дому.

"Конгресс украинцев Канады обеспокоен тем, что невыполнение адекватных и своевременных мер повредит имиджу Канады как безопасного гуманитарного убежища", – сказала президент группы Александра Чичий в письме.

По данным издания, украинцы приезжают в Канаду по специальной визовой программе, позволяющей им находиться до трех лет, посещать школу и устраиваться на работу. Правительство не использовало обычные программы для беженцев, которые могут продолжаться дольше и обычно касаются людей, которые не намерены возвращаться в страну, из которой они бегут. Как следствие, прибывающие сейчас украинцы не имеют такой поддержки, как другие беженцы.

Правительство Канады продлило проживание в отеле для украинцев на две недели и предложило шесть недель финансовой поддержки.

"Конгресс украинцев Канады обеспокоен тем, что даже в краткосрочной и среднесрочной перспективе этого будет недостаточно для поддержки наиболее уязвимых слоев населения среди перемещенных лиц", - сказала Чичий.

9 апреля правительство разрешило части беженцев из Украины не предоставлять биометрические данные при въезде в Канаду.

10 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Канада организует эвакуацию для украинских беженцев в Европе.

10 мая на канадский остров Ньюфаундленд прибыл первый зафрахтованный правительством самолет с беженцами из Украины.

12 мая Оттава объявила об организации бесплатной перевозки украинских беженцев из Польши в канадские города.

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