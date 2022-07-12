Художник поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Украинцы качественно еще не изменились, тотально. Боюсь, что этот бурный процесс еще долго продлится. Чтобы в Украине окончательно перестал звучать российский кальян-рэп из модных авто, возможно, нужно еще три войны. Ведь даже эта полномасштабная война не повлияла на мировоззрение многих людей. Но первый шаг сделан и этот процесс уже необратим", - отметил Семесюк.

Музыкант добавил, что процесс ухода от русской культуры чрезвычайно длительный, ведь мы были глубоко всосаны в культурные нарративы РФ.

"Нужно понимать, что все недостатки, которые были у украинцев до войны, с нами остались. Мы были очень сильно всосаны московской реальностью во всех измерениях: от музыки в такси, до книг московских издательств в супермаркетах. И, как видим, чтобы вырваться из этого была необходима такая ужасная война", - заметил Иван Семесюк.

11 июля группа "Танец на площади Конго" опубликовала песню, которую посвятил временно оккупированному Энергодару: "Энергодар — это Украина!".

Американский город Мэдисон объявил 19 июля Днем ДахаБрахи , в этот день украинская этногруппа выступит в рамках юбилейного тура по Соединенным Штатам.

12 июля Семесюк рассказал, что понимал, что полномасштабная война страны-агрессорки России против Украины была неизбежной, но предсказать тотальный ужас было сложно.

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