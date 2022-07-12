Украинцы качественно не изменились: чтобы из авто перестал звучать российский рэп, нужно еще три войны, - музыкант Семесюк
Художник, фронтмен группы "Пирятин" Иван Семесюк считает, что украинцы качественно не изменились, несмотря на полномасштабную войну с Россией, а для того чтобы в Украине из автомобилей перестал звучать российский рэп, нужно еще три войны
Художник поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"Украинцы качественно еще не изменились, тотально. Боюсь, что этот бурный процесс еще долго продлится. Чтобы в Украине окончательно перестал звучать российский кальян-рэп из модных авто, возможно, нужно еще три войны. Ведь даже эта полномасштабная война не повлияла на мировоззрение многих людей. Но первый шаг сделан и этот процесс уже необратим", - отметил Семесюк.
Музыкант добавил, что процесс ухода от русской культуры чрезвычайно длительный, ведь мы были глубоко всосаны в культурные нарративы РФ.
"Нужно понимать, что все недостатки, которые были у украинцев до войны, с нами остались. Мы были очень сильно всосаны московской реальностью во всех измерениях: от музыки в такси, до книг московских издательств в супермаркетах. И, как видим, чтобы вырваться из этого была необходима такая ужасная война", - заметил Иван Семесюк.
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