Украинцы из Французского иностранного легиона смогут в полной боевой экипировке смогут поехать на войну в Украине, - Центр при СНБО
Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что украинцев из Французского иностранного легиона отпустят на российско-украинскую войну в полной экипировке, а Украина создаст подразделение терробороны из иностранцев
Об этом говорится в телеграмм-канале Центра .
"Французский иностранный легион, состоящий из высококвалифицированных пехотинцев, отпускает украинцев, желающих защищать свою Родину. При этом им оставляют полную экипировку", - отметили в сообщении.
Кроме того, в Украине появится дополнительное подразделение терробороны, состоящее из иностранцев.
"Так что в полку интербандеровцев прибыло. Готовьтесь, варвары!" - отметили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.26
Покупка 29.26Продажа 31.92
-
EUR
Покупка 33.01Продажа 35.79
- Актуальное
- Важное