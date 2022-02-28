Украинцы из Французского иностранного легиона смогут в полной боевой экипировке смогут поехать на войну в Украине, - Центр при СНБО

Об этом говорится в телеграмм-канале Центра .



"Французский иностранный легион, состоящий из высококвалифицированных пехотинцев, отпускает украинцев, желающих защищать свою Родину. При этом им оставляют полную экипировку", - отметили в сообщении.



Кроме того, в Украине появится дополнительное подразделение терробороны, состоящее из иностранцев.



"Так что в полку интербандеровцев прибыло. Готовьтесь, варвары!" - отметили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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