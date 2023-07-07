Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя главы Пентагона США по политическим вопросам Колина Каля.

"Пока рано делать выводы об украинском контрнаступлении. Мы сейчас находимся в начале срединной фазы. Украинцы пытаются обнаружить слабые места в российской линии обороны", - заявил Каль.

По его словам, главное испытание начнется, когда наши защитники уже найдут столь слабые места.

Напомним, 7 июля США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов. Байден и Зеленский прокомментировались.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже уволенные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

Специалисты Института изучения войны считают , что российские военные, вероятно, взимают под Бахмут дополнительные силы по другим направлениям в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.

4 июля сообщалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля ВСУ заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз.