Украинцы ищут слабые места в линии обороны РФ: главное впереди, - Пентагон о контрнаступлении ВСУ
Украинские защитники сейчас пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов, поэтому делать выводы о контрнаступлении пока рано
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя главы Пентагона США по политическим вопросам Колина Каля.
"Пока рано делать выводы об украинском контрнаступлении. Мы сейчас находимся в начале срединной фазы. Украинцы пытаются обнаружить слабые места в российской линии обороны", - заявил Каль.
По его словам, главное испытание начнется, когда наши защитники уже найдут столь слабые места.
Напомним, 7 июля США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов. Байден и Зеленский прокомментировались.
Что известно об украинском контрнаступлении
4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.
11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.
24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже уволенные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.
Специалисты Института изучения войны считают , что российские военные, вероятно, взимают под Бахмут дополнительные силы по другим направлениям в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.
Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.
4 июля сообщалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.
В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.
7 июля ВСУ заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.69
Покупка 36.69Продажа 37.42
-
EUR
Покупка 40.24Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное