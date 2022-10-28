Такое мнение во время совместной пресс-конференции с президентом Черногории Мило Джукановичем в четверг в Варшаве высказал президент Польши Анджей Дуда, передает Укринформ .

"Благодаря своему героизму у украинцев сегодня большой шанс вернуть Херсон. Это абсолютно стратегически важно для продолжения этого конфликта и для освобождения Украины из рук оккупантов, из рук россиян", - подчеркнул Дуда.

По его оценке, Россия сейчас обороняется, а введенные против нее западные санкции настолько эффективны, что страна-агрессорка пока не в состоянии производить современное оружие, а потому использует устаревшее оружие, ориентировочно 1960-х годов.

"Сегодня все спрашивают, чем Россия собирается вооружать несколько сотен тысяч солдат, мобилизованных по причине этой частичной мобилизации, которая сегодня проводится в России", - отметил президент Польши.

По его мнению, "Россия любой ценой пытается заморозить этот конфликт, чтобы остановить украинское наступление". Это, по плану Кремля, должно привести к прекращению военной помощи Украине со стороны Запада. При этом Дуда подчеркнул, что помощь Украине нужно продолжать, а о переговорах с Россией не может быть и речи, пока она не покинет территорию Украины.

28 октября в Генштабе сообщили, что около 1000 мобилизованных солдат России отправили для усиления группировки противника на правобережной части временно занятой территории Херсона .

Глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова рассказала, что в Херсоне находится большое количество личного состава армии РФ.

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