Украинцы играют в самую популярную среди звезд итальянскую лотерею SuperEnalotto с призом €101,1 млн, тираж сегодня вечером
Украинцы могут официально участвовать в грандиозном розыгрыше итальянской лотереи онлайн через TheLotter.net - в разное время билеты этой лотереи скопом скупали такие знаменитости как Элизабет Херли, Джордж Клуни, Пэрис Хилтон и Мадонна
Когда речь идёт о крупнейших мировых лотереях, вам наверняка приходят на ум американские лотереи Powerball или Mega Millions. Тем временем итальянская лотерея SuperEnalotto сейчас разыгрывает джекпот в €101,1 млн, это крупнейший джекпот в мире на данный момент.
Насколько хорошо вы знакомы с международными лотереями?
О таких гигантах как американские лотереи Powerball и Mega Millions слышали, пожалуй, уже все. В особенности после того, как джекпоты этих лотерей установили мировой рекорд в полтора миллиарда долларов в 2016 и 2018 году соответственно.
Итальянский лотерейный джекпот SuperEnalotto
Итальянские лотереи менее известны широкой аудитории, но в последнее время стремительно набирают популярность. Лотерея SuperEnalotto –итальянская игра, известная своими огромными джекпотами, которые могут достигать более 200 миллионов евро. Розыгрыши проходят в Риме в 20:00 по вторникам, четвергам и субботам, игроки стараются выиграть джекпот, угадав все шесть чисел, которые выпадут из пула с 90 числами.
Итальянская лотерея SuperEnalotto уже сегодня разыграет огромный джекпот, и вам вовсе необязательно отправляться в Италию, чтобы принять участие в игре.
SuperEnalotto - самая известная итальянская лотерея, и когда ее джекпоты достигают огромных размеров, она привлекает внимание во всем мире.
В разное время билеты этой лотереи скопом скупали такие знаменитости как Элизабет Херли, Джордж Клуни, Пэрис Хилтон и Мадонна.
На фото: Пэрис Хилтон покупает билет на удачу в лотерее Италии SuperEnalotto
Пэрис Хилтон - правнучка миллиардера, гостиничного магната Бэррона Хилтона. В 2008 году Пэрис Хилтон была замечена за приобретением 1500 билетов SuperEnaLotto, джекпот лотереи на тот момент составлял 30,7 млн евро. Хилтон объяснила, что ей нравится SuperEnaLotto из-за структуры призов, и пообещала в случае выигрыша пожертвовать 10% на благотворительность.
Известно, что многие знаменитости пробовали играть в Супереналотто, но больше всех повезло Мадонне. Сообщалось, что певица приобрела 100 билетов SuperEnalotto во время своего мирового турне 2012 года, и выиграла приз второй категории на сумму €120 000 (Мадонна пожертвовала свой выигрыш на строительство школы в Малави).
Почему голливудские знаменитости предпочитают итальянскую Супереналотто американским лотереям с гигантскими джекпотами? На то есть несколько причин:
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Цена билетов - билеты SuperEnaLotto вдвое дешевле билетов американской лотереи. Более дешевые билеты позволяют им покупать больше билетов, чем в розыгрыше американских розыгрышей, и, таким образом, повышают их шансы на получение джекпота.
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Шансы на выигрыш джекпота - ваши шансы выиграть джекпот SuperEnaLotto в шесть раз выше, чем у Powerball США, и более чем в 5 раз выше, чем у Mega Millions США.
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Налог - Джекпот SuperEnaLotto выплачивается единовременно за вычетом налога в размере 6%. Для сравнения, в США в дополнение к налогу штата применяется 25% федеральный налог (варьируется от штата к штату).
Принять участие в SuperEnalotto онлайн просто - зарегистрируйтесь на сайте и заполните лотерейный билет. Вся процедура займет не более пяти минут, и вскоре после оплаты билета вы увидите его сканированную копию в вашем личном кабинете.Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот SuperEnalotto в сегодняшнем тираже, приобретите билеты SuperEnalotto уже сегодня.
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