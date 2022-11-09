Об этом сообщает польское издание Interia .

Усик ответил, что он думает о словах Путина, что Россия и Украина – один народ.

"После 24 февраля я так не считаю абсолютно. Послание Путина адресовано тем, кто слепо ему верит и не имеет понятия, что происходит на самом деле. Они хотят, чтобы люди поверили, что это политики ссорятся, а народ один. Одна страна напала на другую. Они оскорбляют нас, они лишают нас права на существование, считают нас малороссами. Я никогда не считал Путина хорошим человеком, а после 24 февраля начал думать о нем еще хуже. Это враг Украины!", - сказал Александр Усик.

Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

23 сентября украинский боксер Александр Усик признался, что в 2014-2015 годах активно помогал воинам АТО.

25 октября стало известно, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb