Об этом говорится в опросе КМИС .

В то же время за этот же период больше, чем в 5 раз, стало меньше тех, кто негативно оценивает деятельность ОУН-УПА – с 42% до 8%.

Также с 27% до 37% стало больше избравших вариант "трудно сказать наверняка, негативно или положительно".

В 2013 году во всех регионах кроме Запада было больше тех, кто негативно оценивал деятельность ОУН-УПА. В 2022 году доля оценивающих положительно преобладает долю тех, кто оценивает отрицательно.

В то же время сохраняется тенденция, что чем дальше на Запад, тем отчетливее положительные оценки. Так, на Западе 57% оценивают положительно по сравнению с 4%, которые оценивают отрицательно.

В Центре соотношение уже 43% против 6%, на Юге – 37% против 11%, на Востоке – 27% против 16%. На Юге и Востоке большинство фактически или выбирали вариант "трудно сказать наверняка, положительно или отрицательно" или (реже) "не знаю".