Украинцы гарантированно получат вторую дозу COVID-вакцины, - МЗ
Все украинцы, которые получили первую прививку от коронавируса, гарантированно получат и вторую дозу вакцины
Об этом передает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат и вторую дозу", говорится в сообщении.
Как отмечается, это касается всех вакцин, используемых в Украине. Записи о прививках сохраняются на уровне центральной базы данных электронного здравоохранения и с разрешения пациента доступны медицинским работникам. Поэтому, если есть запись о первой прививке, вас должны записать на вторую через соответствующий промежуток времени.
В случае, если человека не записали на получение второй дозы вакцины во время первой прививки, в Минздраве советуют при приближении даты второй прививки обратиться в тот же центр вакцинации или пункт прививки, где была проведена первая вакцинация.
Если же на вакцинацию человека записывал работодатель, он должен организовать и вторую прививку.
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