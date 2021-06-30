Украинцы гарантированно получат вторую дозу COVID-вакцины, - МЗ

Об этом передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат и вторую дозу", говорится в сообщении.

Как отмечается, это касается всех вакцин, используемых в Украине. Записи о прививках сохраняются на уровне центральной базы данных электронного здравоохранения и с разрешения пациента доступны медицинским работникам. Поэтому, если есть запись о первой прививке, вас должны записать на вторую через соответствующий промежуток времени.

В случае, если человека не записали на получение второй дозы вакцины во время первой прививки, в Минздраве советуют при приближении даты второй прививки обратиться в тот же центр вакцинации или пункт прививки, где была проведена первая вакцинация.

Если же на вакцинацию человека записывал работодатель, он должен организовать и вторую прививку.

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