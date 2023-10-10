Украинцы ежемесячно платят 200 тыс. грн экс-судье с паспортом РФ, - председатель правления Фонда DEJURE
Председатель правления Фонда DEJURE юрист Михаил Жернаков рассказал, что журналисты нашли российский паспорт у экс-судьи Верховного Суда Валентины Симоненко
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Общественный совет добродетели еще в 2017 году идентифицировал, что Валентина Симоненко путешествовала на оккупированные территории. Она получила в 2015 году от оккупационных властей Севастополя индивидуальный налоговый номер РФ. Ее сестра работает в оккупационных органах Севастополя. Симоненко не владеет украинским языком, и российский паспорт у нее нашли", - подчеркнул Жернаков.
По словам председателя правления Фонда DEJURE, Валентина Симоненко является судьей в отставке и получает пожизненное содержание около 200 тыс. грн ежемесячно.
"То есть россиянке мы сейчас платим из наших карманов деньги, которые должны пойти на дроны и другие вещи, которых не хватает армии. Напоминаю, что Симоненко все эти годы работала судьей Верховного Суда, и есть вопрос, что она там делала и в чьих интересах ", – подчеркнул Жернаков.
- Высший совет правосудия отправил судью Верховного Суда Сергея Слинько, который выпустил убийцу Гонгадзе, в отставку – она предусматривает пожизненное содержание на сумму около 100 тысяч гривен ежемесячно.
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