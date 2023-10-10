Украинцы ежемесячно платят 200 тыс. грн экс-судье с паспортом РФ, - председатель правления Фонда DEJURE

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Общественный совет добродетели еще в 2017 году идентифицировал, что Валентина Симоненко путешествовала на оккупированные территории. Она получила в 2015 году от оккупационных властей Севастополя индивидуальный налоговый номер РФ. Ее сестра работает в оккупационных органах Севастополя. Симоненко не владеет украинским языком, и российский паспорт у нее нашли", - подчеркнул Жернаков.

По словам председателя правления Фонда DEJURE, Валентина Симоненко является судьей в отставке и получает пожизненное содержание около 200 тыс. грн ежемесячно.

"То есть россиянке мы сейчас платим из наших карманов деньги, которые должны пойти на дроны и другие вещи, которых не хватает армии. Напоминаю, что Симоненко все эти годы работала судьей Верховного Суда, и есть вопрос, что она там делала и в чьих интересах ", – подчеркнул Жернаков.