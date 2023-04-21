Об этом сообщает NOS.

"Менее чем через месяц после назначения спецпредставитель правительства Нидерландов подал в отставку. Рон ван Дартел сделал заявления об Украине и России, которые не восприняли многие", - говорится в сообщении.

В интервью для одной из книг, которую опубликовали на днях, ван Дартел заявил: "Украинцы – это тоже россияне. Мы не должны об этом забывать. Такая реальность".

Кроме того, он считает, что "поддержка президента РФ Владимира Путина больше, чем люди думают".

МИД Нидерландов заявил, что ван Дартел сделал свои высказывания после отставки с дипломатической службы и до назначения на должность спецпредставителя, хотя они были опубликованы уже после того.

"Министр и министерство не знали о разговоре с автором книги. Ван Дартел понял, что он больше не может выполнять свои обязанности с доверием к сделанным заявлениям, и потому решил немедленно уйти в отставку с должности", – добавили в ведомстве.

Кто станет преемником ван Дартела, пока неизвестно.

В конце марта его назначили специальным представителем по Украине для налаживания связей между бизнесом и различными институтами по реконструкции и восстановлению Украины. Ранее Ван Дартел был послом в России, Сербии, Польше, а также представлял Нидерланды в ОБСЕ.