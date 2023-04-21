Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир "Украинцы – это тоже россияне": спецпредставитель Нидерландов по вопросам Украины уходит в отставку из-за пророссийских заявлений

"Украинцы – это тоже россияне": спецпредставитель Нидерландов по вопросам Украины уходит в отставку из-за пророссийских заявлений

21 апреля, 2023 пятница
07:25
Мир

Спецпредставитель правительства Нидерландов по Украине Рон ван Дартел подал в отставку из-за пророссийских высказываний в одном из интервью

Об этом сообщает NOS.

"Менее чем через месяц после назначения спецпредставитель правительства Нидерландов подал в отставку. Рон ван Дартел сделал заявления об Украине и России, которые не восприняли многие", - говорится в сообщении.

В интервью для одной из книг, которую опубликовали на днях, ван Дартел заявил: "Украинцы – это тоже россияне. Мы не должны об этом забывать. Такая реальность".

Кроме того, он считает, что "поддержка президента РФ Владимира Путина больше, чем люди думают".

МИД Нидерландов заявил, что ван Дартел сделал свои высказывания после отставки с дипломатической службы и до назначения на должность спецпредставителя, хотя они были опубликованы уже после того.

"Министр и министерство не знали о разговоре с автором книги. Ван Дартел понял, что он больше не может выполнять свои обязанности с доверием к сделанным заявлениям, и потому решил немедленно уйти в отставку с должности", – добавили в ведомстве.

Кто станет преемником ван Дартела, пока неизвестно.

В конце марта его назначили специальным представителем по Украине для налаживания связей между бизнесом и различными институтами по реконструкции и восстановлению Украины. Ранее Ван Дартел был послом в России, Сербии, Польше, а также представлял Нидерланды в ОБСЕ.

Украина
Россия
скандал
Нидерланды
Читайте также:
весна
20 апреля, 2023 четверг
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ожидать ощутимого потепления
Олег Барна
19 апреля, 2023 среда
"Задача выполнена, но ценой жизней": бригада, где служил экс-нардеп Барна, рассказала подробности его гибели
гроші для ЗСУ
19 апреля, 2023 среда
"Просим прекратить заниматься популизмом": Генштаб высказался о возвращении военным доплат в 30 тыс. грн
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.53
    Покупка 37.53
    Продажа 38.3
  • EUR
    Покупка 40.72
    Продажа 41.76
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
21 апреля
07:38
В КНДР заявили, что их статус как ядерного государства является "окончательным и необратимым"
07:30
УПЛ: расписание 21-го тура чемпионата Украины по футболу
07:17
В РФ планируют сохранить КПП с временно оккупированными территориями Украины по соображениям безопасности, - ISW
06:52
Ночью Россия запустила около 10 "шахедов" по Украине, 8 из них уничтожила ПВО, - Генштаб
06:30
Лига конференций: результаты всех матчей 20 апреля
06:26
"Нет четкой стратегии по завершению войны": ультраправые республиканцы призвали Байдена прекратить помощь Украине
05:58
Враг ударил по Полтавщине беспилотниками, есть разрушение инфраструктуры
05:50
Обновлено
Российские дроны атаковали Киевщину, украинская ПВО сбила около 8 БПЛА
05:45
Для украинских беженцев продлили временную защиту в Словении
05:35
Лига Европы: результаты всех матчей 20 апреля
05:30
В Турции приступили к поставкам газа из Черного моря
03:13
Украинские морпехи уничтожили танк, миномет и 16 россиян
02:31
Лига конференций: определились полуфинальные пары турнира
02:01
МВД: разминирование сельскохозяйственных угодий Украины потребует более 10 лет
01:48
В Сумской области зафиксировано 44 прилета в результате российских обстрелов 20 апреля
01:30
Умер чемпион Европы по футболу
00:50
Лига Европы: определились полуфинальные пары турнира
00:42
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 апреля
00:33
"Ювентус" победил "Спортинг" и вышел в полуфинал Лиги Европы
00:22
"Манчестер Юнайтед" позорно проиграл "Севильи" и вылетел из Лиги Европы
00:20
Джо Байден
Байден обсудил с фон дер Ляен поддержку Украины
00:11
Обновлено
На Белгород упал и взорвался боеприпас из российского бомбардировщика, в Шойге заявили о "внештатном выходе"
2023, четверг
20 апреля
23:54
Мир не поймет лидеров НАТО, если в Вильнюсе Украина не получит приглашение в Альянс, - Зеленский
23:32
Алек Болдвин
С Болдвина сняты все обвинения за убийство украинки во время съемок фильма "Иржа", - ABC news
22:38
Словения стала 25 страной, присоединяющейся к совместной закупке боеприпасов для Украины
22:18
Испания 21 апреля обнародует новый пакет военной помощи Украине
21:53
Молдова заявила о нарушении режима безопасности "миротворцами" РФ в Приднестровье
21:45
Обзор
Дания и Нидерланды купят Украине танки, зерновой кризис только начинается, украинская водка завоевывает мировой рынок. Мировые СМИ об Украине 20 апреля
21:24
Henkel
Компания Henkel продает свой бизнес в России
20:52
Сиярто выступил на фоне карты с территориями Украины в составе Великой Венгрии
20:50
Сейм Литвы ввел санкции против россиян и белорусов, преодолев вето президента
20:25
В центре Парижа появится Киевский сквер
20:01
Снаряды 155 мм и приборы ночного видения: Эстония объявила новый пакет помощи Украине
20:01
Верующие УПЦ МП снова конфликтовали с комиссией Минкульта возле Киево-Печерской лавры
20:01
OPINION
Предложение от маньяка
20:00
Обзор
Победные новости 421-го дня войны: израильская система оповещения в Киеве и отказ Китая в оружии для вагнеровцев
19:49
Австрия заморозила финансовые активы России почти на €2 млрд
19:37
Приоритетные для Украины направления по вооружению и ситуация на фронте: Залужный поговорил с главнокомандующим силами НАТО
19:37
Эксклюзив
Семьи пленных могут рассчитывать на госпомощь в 100 тыс. грн ежегодно, пока их родные находятся в неволе, - правозащитница
19:33
Эксклюзив
Вполне вероятно, что массированный ракетный удар враг может посвятить своим сакральным датам, - Гуменюк
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV