Украинцы – это евреи в глазах президента России Путина, являющегося современным Гитлером, - Цыбулько

Политический эксперт выразил такое мнение в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.



"На самом деле, денацифицировать надо не Украину, а Россию, ведь в нашей стране демократическое общество. В Украине нет нацизма априори. Нацизм по-украински выглядит несколько странно, когда президентом является русскоязычный еврей. У нас в свое время МВД возглавлял Захарченко – гражданин Российской Федерации" , – отметил Цыбулько.



Политолог подчеркнул, что статья "Что Россия должна сделать с Украиной" политтехнолога Тимофея Сергейцева, в которой обосновывается необходимость этнических чисток в Украине - это явка с повинной всего российского политического класса.



"Статья "Что Россия должна сделать с Украиной" подпадает под нацистскую идеологию. То есть нацистским государством является сама Россия и эта статья стала, так сказать, окончательным мазком под определением российского нацизма. Тезисы в писанине Сергейцева ничем не отличаются от гитлеровской практики евреев. Украинцы - это евреи в глазах Владимира Путина, являющегося современным Адольфом Гитлером", - отметил Владимир Цыбулько.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что пока президент страны-агрессорки России Владимир Путин сидит в Кремле , решить проблему Мариуполя практически невозможно.

Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин выразил мнение, что утопленный крейсер "Москва" является концом, окончательным развенчанием мифа о мощной армии России, а в Кремле от этой новости все сражались в истерике.

По мнению журналиста Романа Цымбалюка, полномасштабная война России против Украины надолго – вплоть до последнего россиянина , президент РФ Владимир Путин так просто не покажется.