Украинцы Джима и Подручный заняли восьмое место в "Рождественской гонке"
Сегодня, 28 декабря, в немецком Рупольдинге состоялась "Рождественская гонка"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Украину на "Рождественской гонке" представили биатлонисты Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. Соревнования проводились в двух дисциплинах: масс-старте и гонке преследования.
В масс-старте Украина заняла 2-е место, допустив 7 промахов. А вот в преследованиях Подручный и Джима провалились, допустили 13 промахов и финишировали на 8-й позиции.
"Рождественская гонка"
Рупольдинг, Германия
28 декабря
1. Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (Австрия) – 32.15,5 (2)
2. Евгения Буртасова / Матвей Елисеев (Россия) – 56.8 (3)
3. Маркета Давыдова – Михал Крчмарж (Чехия) – 59.7 (5)
4. Янина Хеттих / Эрик Лессер (Германия-2) – 1.19,2 (8)
5. Елена Хекки / Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.19,2 (6)
6. Мари Эдер / Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.32,7 (7)
7. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) – 1.58,7 (6)
8. Юлия Джима / Дмитрий Подручный (Украина) – 2.27,0 (13)
9. Эмма Лундер / Скотт Гоу (Канада) – 2.32,3 (8)
10. Ванесса Хинц / Бенедикт Долль (Германия-1) – 2.40,3 (8)
- Напомним, 4 декабря на втором этапе Кубка мира по биатлону мужская сборная Украины финишировала на пятом месте в эстафете .
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