Украинцы Джима и Подручный заняли восьмое место в "Рождественской гонке"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Украину на "Рождественской гонке" представили биатлонисты Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. Соревнования проводились в двух дисциплинах: масс-старте и гонке преследования.



В масс-старте Украина заняла 2-е место, допустив 7 промахов. А вот в преследованиях Подручный и Джима провалились, допустили 13 промахов и финишировали на 8-й позиции.



"Рождественская гонка"



Рупольдинг, Германия



28 декабря



1. Лиза Тереза ​​Хаузер / Феликс Ляйтнер (Австрия) – 32.15,5 (2)



2. Евгения Буртасова / Матвей Елисеев (Россия) – 56.8 (3)



3. Маркета Давыдова – Михал Крчмарж (Чехия) – 59.7 (5)



4. Янина Хеттих / Эрик Лессер (Германия-2) – 1.19,2 (8)



5. Елена Хекки / Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.19,2 (6)



6. Мари Эдер / Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.32,7 (7)



7. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) – 1.58,7 (6)



8. Юлия Джима / Дмитрий Подручный (Украина) – 2.27,0 (13)



9. Эмма Лундер / Скотт Гоу (Канада) – 2.32,3 (8)



10. Ванесса Хинц / Бенедикт Долль (Германия-1) – 2.40,3 (8)

Напомним, 4 декабря на втором этапе Кубка мира по биатлону мужская сборная Украины финишировала на пятом месте в эстафете . Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb