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Украинцы дважды в месяц могут бесплатно полететь в Канаду

13 августа, 2022 суббота
16:30
Мир Канада

Украинцы, которые из-за полномасштабного вторжения России решили переехать в Канаду, могут сделать это бесплатно

Об этом говорится на сайте Ukraine2Canda Travel Fund.

Создатели фонда отмечают, что бесплатные рейсы для украинцев из разных европейских городов организованы дважды в месяц.

Таким образом, планируется отправить в Канаду 10 тысяч украинцев. На каждый рейс предоставляется по 300 бесплатных билетов, которые можно получить после регистрации по очереди.

Чтобы получить права на бесплатный перелет, конечным пунктом назначения должна быть Канада. Также требуется действительная виза CUAET. Следует быть готовым вылететь в Канаду в течение 60 дней после регистрации и не подавать заявки на бесплатные билеты от других организаций.

Зарегистрироваться на бесплатный рейс в Канаду можно на странице фонда, Очередная регистрация откроется 15 августа в 17:00.

Для въезда в Канаду каждый пассажир должен иметь действительные проездные документы, включая паспорт, деловую визу или электронное разрешение на поездку (ETA), проездной документ на одну поездку, если паспорт/виза недоступны и статус вакцинации против COVID-19. Для детей необходимо иметь письменное согласие другого родителя с их контактными данными и фото паспорта (нотариальное удостоверение необязательно).

В течение недели после регистрации с зарегистрированными свяжутся для уточнения деталей полета. Если заявка будет одобрена, ответ следует ожидать до 5 сентября.

Во время регистрации можно указать желаемый город вылета и прибытия, и вам подберут оптимальный вариант. Вылеты проходят из разных городов Европы, об этом сообщается отдельно на странице фонда.

  • 2 июня Канада оказала финансовую поддержку беженцам из Украины. Финансовая помощь – это прямая единовременная выплата в размере 3000 долларов США на взрослого и 1500 долларов США на ребенка в возрасте до 17 лет. По словам чиновников Канады, эти деньги помогут украинцам удовлетворить основные потребности, такие как транспорт и долговременное жилье.

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