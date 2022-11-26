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OPINION

Украинцы дождались от понтифика слов правды об "абсурдной, безумной войне"

26 ноября, 2022 суббота
10:27
Мнение Николай Княжицкий

Мир открыл для себя смелый и сильный народ, страдающий и молящийся, плачущий и борющийся, сопротивляющийся и надеющийся — многострадальный и благородный народ

Я убежден, что письмо Папы Франциска к украинскому народу большинство украинских греко-католиков ждали с первого дня "большой войны". Так, как ожидали визита Папы в Украину, чтобы он на месте увидел большое зло, которое принесла российская агрессия на нашу землю. Не просто агрессия Путина, а агрессия Российской Федерации как государства.

После девяти месяцев страданий, жертв и большого горя украинцы дождались от понтифика слов правды об "абсурдной, безумной войне" и судьбе детей. Символом стали смерти Киры из Одессы и Лизы из Винницы. Мы искренне верим в слова Папы о его сострадании со всем украинским народом, в частности, женщинами и людьми старшего поколения, волонтерами и душпастырями, беженцами и внутренне перемещенными лицами.

После девяти месяцев страданий, жертв и большого горя украинцы дождались от понтифика слов правды об "абсурдной, безумной войне" и судьбе детей

Франциск отдельно обратился к молодежи: "чтобы мужественно защитить свою родину, вы были вынуждены взять в руки оружие, оставив мечты о будущем, которые вы лелеяли; я думаю о вас, жены, потерявшие своих мужей и, стиснув зубы, молча, с достоинством и решительностью продолжаете жертвовать всем ради своих детей".

Вспомнив о девяностой годовщине геноцида Голодомора, Папа отметил, что восхищается нашим добрым пылом. "Мир открыл для себя смелый и сильный народ, страдающий и молящийся, плачущий и борющийся, сопротивляющийся и надеющийся — многострадальный и благородный народ", – подчеркнул он.

Очень важны констатации, которые услышат в мире. Два дня назад, комментируя ранее сказанные слова папы о геноциде Голодомора и нынешнем истреблении украинского народа, либеральная американская газета Нью-Йорк Таймс отметила, что в деле войны в Украине Франциск существенно изменил риторику.

Папа отметил, что восхищается нашим добрым энтузиазмом. "Мир открыл для себя смелый и сильный народ, страдающий и молящийся, плачащий и борющийся, сопротивляющийся и надеющийся, - многострадальный и благородный народ"

Это правда, и большая заслуга в этом Блаженнейшего Святослава, Главы Украинской греко-католической церкви, который в начале ноября посетил Рим и Ватикан. Он встретился с Папой и их разговор наверно был душевным, но и откровенным.

Так же как откровенны были разговоры Блаженнейшего Святослава с чиновниками Римской курии.

Следует отметить, что главу УГКЦ сопровождали Филадельфийский митрополит Борис Гудзяк, апостольский экзарх в Германии и Скандинавии Владыка Богдан Дзюрах и экзарх УГКЦ в Одессе Владыка Михаил Бубний.

В заключение своего письма к украинскому народу Папа пишет: "Я с вами, молюсь за вас и прошу молиться за меня".

Я уверен, что миллионы украинских греко-католиков исполнят эту просьбу искренне и с чувством благодарности за папские слова, свидетельства и помощь, особенно во время освобождения наших пленных.

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Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, журналист.

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Николай Княжицкий
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