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OPINION

Украинцы должны трактовать советский период как оккупацию

Виктор Таран
21 августа, 2023 понедельник
12:01
Мнение Виктор Таран

Вопрос к вам: в 1991 году мы получили независимость или это было восстановление независимости после наступившей в 1922 году русской оккупации?

Возможно, вы не знали, но после поражения в освободительной борьбе 1917-1922 украинцы образовали Правительство в экзиле.

Он считался правопреемником правительства Директории, возглавляемого Петлюрой, и все последующие годы боролся за независимую Украину.

22 августа 1992 года 10-я чрезвычайная сессия УНР признала правопреемником УНР в экзиле государство Украина и приняла решение о передаче полномочий и атрибутов государственной власти новоизбранному Президенту Украины.

Затем клейноды и символы государственной власти были переданы Кравчуку Президентом Украины в экзиле Николаем Плавюком.

К сожалению, Кравчуку не хватило политической воли, что признать вновь Украину правопреемником правительства УНР. А также принять решение, что период с 1922 по 1991 год был оккупационным.

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В отличие от стран Балтии. Которые оперативно провели деоккупацию и дерусификацию и подали заявку в ЕС и НАТО.

Сейчас уникальная возможность вернуться к исторической связи с УНР, отвергая советскую историю, как оккупацию длиной в 70 лет.

Увидим, хватит ли на это историческое решение политической воли нынешней власти

А как вы считаете, в 1991 году мы получили независимость, или это было восстановление независимости после наступившей в 1922 году русской оккупации?

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Об авторе. Виктор Таран, украинский политтехнолог, публицист, общественный деятель, офицер ВСУ

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