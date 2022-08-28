Мы понимаем, что праздник Независимости Украины следует отмечать каждый день, что и делают наши военные. 24 августа мы все ждали массированного ракетного удара, но Россия на это не решилась и есть ощущение, что у них завершаются стратегические силы для наступления.

Да, российские силы действительно уменьшаются, однако не во всех аспектах. Боевой дух солдат пришел в упадок, об этом нам известно из их телефонных разговоров и данных нашей разведки. Но русских солдат еще очень и очень много, как и их техники и боеприпасов. Хотя их артиллерийские системы сейчас активно изнашиваются, потому что после определенного количества выстрелов наступает фаза фактической опасности, поскольку снаряд не фиксируется должным образом в стволе. Так что их техника в этом плане вот-вот выдохнется.

Если смотреть в более широком контексте, то сейчас очень опасное время для Украины, потому что Путин будет рассматривать абсолютно все возможности, чтобы сохранить все то, что он захватил, прежде чем Украина начнет его теснить. Это означает, что он будет апеллировать к странам Запада, прибегать к гибридным действиям, чтобы убедить страны, поддерживающие Россию, в том числе ту же Германию, в том, что сейчас благоприятное время для прекращения огня. Это мощный вызов для Зеленского, ведь он должен твердо говорить "нет" прекращению огня, тем более что страна воспримет только такой ответ. К подписанию перемирия его будут побуждать многие международные представители, но я не думаю, что общество в Украине сейчас готово к какому-либо мирному соглашению. Несмотря на то, что Украина заняла более выгодную военную позицию, международная политическая позиция в мире сейчас достаточно невнятна.

Благодаря западному вооружению, благодаря сноровке наших Вооруженных Сил, пылает на временно оккупированных территориях. Загорелся Крым, украинский Крым, на котором россияне установили свои военные базы. Это очень серьезная история, потому что это публичное унижение Путина как перед Россией, хотя такое унижение он переживет, но это еще и унижение перед всем миром. То есть крымский хлопок продемонстрировал, что Путин перестает контролировать военную ситуацию на тех территориях, которые для него символически важны, речь идет о наших украинских территориях.

На мой взгляд, он не готов к такому шагу, поскольку мало что от этого выиграет, но может очень многое потерять. Настроив против себя всех участников НАТО и весь мир, он сам перекроет себе кислород, которым дышит полной грудью за пределами России. Скорее всего, он захочет попробовать контролировать электроэнергию, производимую ЗАЭС, и использовать ее для нужд России, будь то в Крыму или где-либо, потому что в этом есть своя польза. Из того, что мы слышим о действиях военных и ядерных специалистов, которых Россия завезла на ЗАЭС, понимаем, что они совершают обстрелы, однако сознательно наносят удары подальше от главной электростанции. Этого вполне достаточно для шантажа, но не для создания катастрофы. Я думаю, что сейчас нужно молиться, чтобы ситуация не ухудшилась.

И все же рано или поздно украинским войскам придется отвоевывать ЗАЭС, потому что вы не можете нормально жить, когда что-то столь важное для Украины остается в руках России.

Это важный символический момент и вся эта история в общем-то мне напоминает историю немецкого летчика Руста, посадившего свой небольшой самолет на Красной площади. Тогда публично и не публично порвали советских генералов, которые продемонстрировали, что ПВО большого, мощного Советского Союза ничтожно, потому что один немецкий самолет приземлился на Красной площади. И мы понимаем, что это может вызвать определенную цепную реакцию сейчас, потому что сегодня взрывается Бельбек, завтра могут начаться подобные сценарии с использованием беспилотных аппаратов или дальнобойной артиллерии в России. Происходит определенный слом психологии русских военных, они уже не чувствуют себя победителями. Если военный не уверен, что он в состоянии победить в данной военной кампании, это залог определенного психологического перелома в войне. А второй психологический момент, они действительно чувствуют себя захватчиками.

В определенном смысле я с вами не согласен, вы же знаете как я люблю не соглашаться. Не забывайте, что большинство российских солдат находятся сейчас на передовой и им совершенно ничего не известно о Крыме. Они просто воюют, ни сном, ни духом не зная, что там сейчас происходит в Крыму. Их вообще никто не собирается информировать, пусть себе воюют.

Чтобы разбить армию в целом, следует прорвать часть линии фронта, поскольку именно она во многом имеет важнейшую ценность. Сейчас мы видим, что украинских солдат фактически оттесняют на позиции. Поэтому нужно как-то отважиться на прорыв. Во-вторых, мы не должны сосредотачиваться только на том, как нам одолеть Россию, потому что роль Запада является определяющей. Поэтому следует пересмотреть механизмы апелляции к западным странам, потому что людям уже не интересно каждый вечер слушать обращение Зеленского. Важно сейчас делать ставки на послов, которые должны быть лучше лучших, с четкой проукраинской позицией и активным отстаиванием всего, что касается Украины, потому что сейчас, к сожалению, они тихонько отсиживаются в посольствах. Зеленский не может просто назначать своих друзей на такие должности, если они не являются соответствующими профессионалами, поскольку они в определенной степени являются оружием в арсенале Украины. Послам и военным атташе не должно быть равных, потому что они – лица Украины. Это люди, с которыми общаются журналисты и другие политики. Чтобы перейти к лучшему сценарию ведения борьбы за Украину на Западе и получить надлежащую поддержку для дальнейших шагов, следует отправлять в посольства только лучших.

Это тоже отдельная болезненная история. Если мы уже говорим о попытках нашего контрнаступления или попытках прорыва российских позиций, мы понимаем, что это требует бронетехники и мощных артиллерийских систем. С другой стороны понимаем, насколько широка длинная линия фронта, она чрезвычайно велика и сейчас фактически это ¾ протяженности нашей границы. Это граница с Беларусью, потому что мы должны защищать столицу. Это граница с Российской Федерацией и это линия фронта с временно оккупированным Югом Украины. И это требовало бы более мощной артиллерийской работы, а нам до сих пор не хватает зенитно-ракетных комплексов.

Это верно. Если вы собираетесь атаковать, вы не можете атаковать везде, а если вы собираетесь обороняться, вы не можете обороняться везде. Это истина войны, особенно если у нас такая длинная линия фронта. На определенном этапе следует решаться на риски. Вы кое-где рискуете, но я говорю о попытке собрать лучшие силы в одном месте для совершения прорыва. То есть должна быть приоритетность, в частности, по бронетехнике, поступающей из других стран. Одну или две бригады следует максимально вооружить, чтобы именно они могли сильно ударить по противнику. Необходимо предоставить им больше артиллерийских и ракетных установок.

Исторически так сложилось, учитывая все войны, что лучший стратегический план – это концентрация на одном участке или точке, и поэтому - прорыв, и Украине тоже придется пойти по этому пути.

Такие риски требуют от нас ослабления, а то и отступления на местах. На войне всегда именно так. Никогда не было и не будет какого-то аккуратного и ровного плана действий исключительно по прямой. Если вы хотите победить, вы должны идти вперед и начать отвоевывать позиции. У вас есть шансы истощить врага, и это навсегда, но для этого нужно начать двигаться вперед, руководствуясь рисками и концентрацией сил как основным военным принципом. Для прорыва следует сосредоточиться на одном участке и только так.

Военной силы, в первую очередь военной техники, бронетанковой силы – танки БТР и т.д. В настоящее время мы понимаем, что их явно недостаточное количество. Почему, по вашему мнению, на Западе и дальше такие дозированные поставки, какие причины?

Вы уже получаете много оборудования, но совсем другое дело, как вы его используете: некоторое – чрезвычайно хорошо, а некоторое не столь эффективно, как можно было бы. К примеру, артиллерию. Есть много пробелов на передовой, где не хватает корректировщиков с надлежащим оборудованием. Такие моменты формируют систему. Армия – это система, и необходимо запустить функционирование всей системы, а не только отдельных единиц техники. Это бесспорный факт. Если вы разбросаете танки - один здесь, другой там, то ваша сила рассеется. Однако если поставите 50 танков в одном месте, это уже создаст соответствующий эффект. Западу следует донести наилучшие доводы. И здесь речь не о регулярных обращениях министров или президента Зеленского. У вас должен быть последовательный план действий, чтобы люди знали, что вы собираетесь сделать и каким образом. Чтобы Запад был в курсе, какая судьба ждет переданную им помощь.

Знаю, Залужный все больше общается с Америкой и представителями других стран. Надеюсь, что такой план есть, просто нам он неизвестен. И все же в ближайшие недели и месяцы его следует откорректировать, потому что многие вещи, о которых вы говорите, требуют времени. Нельзя просто производить и передавать танки другой стране, без надлежащего предварительного тестирования, обслуживания, перемещения и обучения персонала. На все это уходит много времени, особенно когда речь идет об оборудовании, подлежащем установке. До отправки оно должно пройти комплексную проверку, иначе оно просто сломается. Это как ружье, невозможно его просто хранить не пользуясь, его следует обслуживать и ухаживать. И это не работа 5-ти минут, все эти этапы времязатратны. В частности, обучение солдат в Великобритании. Есть определенные ограничения по количеству солдат, которых можно учить за границей одновременно. Но это количество будет увеличиваться, ведь другие страны, такие как Новая Зеландия и Нидерланды обещают дать своих инструкторов. Солдаты сами по себе – это фрагменты пазла, которые необходимо составить, чтобы получилась общая картина. Сейчас армия стоит перед вызовом: она потеряла определенные фрагменты пазла, которые нужно заменить новыми, и сделать это за день невозможно. Следовательно, нужно иметь четкий план и хороших дипломатов.

Недавно министр обороны России, господин Шойгу, военный преступник, один из ответственных за агрессию против Украины сделал довольно резонансное заявление о том, что Россия сознательно замедляет свой наступательный темп для сохранения гражданских жизней. Понятно, что это ложь и пиар, но скорее всего это означает, что у них назревает какой-то внутриуправленческий или еще какой-то другой кризис из-за того, что они не могут проводить наступление и соответственно они начинают ссылаться на свой гуманизм, который на самом деле отсутствует. С другой стороны, это означает, что продолжается перегруппировка и, возможно, Россия готовится к затяжной войне.

Соглашаюсь. Можно сказать, что чем больше лжет Шойгу, тем больше наши успехи.

Сейчас им нужно замедлиться, чтобы дождаться новых поступлений - новых артиллерийских установок, боеприпасов и т.д. Мы продолжаем их убивать, поэтому они должны пополнить человеческий ресурс, а это для них сейчас непросто.

Поэтому, как я уже говорил в начале, они ищут способы прекратить огонь, чтобы за это время укрепиться и занять лучшую позицию. И мы не можем этого позволить.

Соответственно, сколько времени им нужно и как бы выглядела эта попытка заморозить линию фронта. Мы понимаем, что они будут готовы продолжать кампанию через месяц-два, речь идет о массированных ракетных обстрелах и привлечении новых дополнительных сил, но сейчас, скорее всего, у них нет возможности развивать направления своего наступления. Однако, если они действительно подготовятся к долгой войне, история может быть довольно сложной. Мы помним, как в 1899 году буры очень хорошо и умело громили британские части. Прошло три года и Великобритания перегруппировалась, переформатировалась и начала добиваться успехов.

Думаю, что Путину для того, чтобы сделать что-нибудь серьезное, понадобится не пару недель, а больше года. Потому что ему придется переформатировать заводы, чтобы они производили то, что им нужно, а также найти гораздо больше людей и принять определенные политические решения по этому поводу, которые точно не вызовут восторга у россиян.

Возникает вопрос, готовится ли Украина к затяжной войне? В частности, в поиске тех, кто сможет воевать долго.

В какой подготовке они нуждаются, речь идет не только о базовой подготовке пехотинцев, но и всех других специалистов – техников, корректировщиков, инженеров и т.д. В случае затяжной войны будет гораздо больше людей, которых нужно будет учить. Особенно будет не хватать офицеров, поскольку многие из них убиты или ранены. Сейчас в рамках системы нужно увеличить количество офицерского состава, как вариант - путем повышения старшин в офицерский ранг, а не только традиционно выучивая новых.

Что бы ни случилось, должна быть выстроена система, которая будет противостоять всему, к чему может прибегнуть Россия. Мы не можем ждать, пока она обновится и перейдет к действиям, мы должны быть на шаг впереди, если хотим стать лучше и победить.

Хотел бы уточнить, почему были столь смелыми посетивший Киев президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон, который также приехал поздравить украинский народ с Днем Независимости. У нас настолько укрепилась противовоздушная оборона, или это просто смелые люди, или Путин не решился бы ударить по ним ракетами?

Я считаю, что это характер у них такой. Независимо от того, улучшилось ли ваше ПВО или нет, они бы приехали в любом случае. Борис – человек с норовом. Такие люди готовы рискнуть приехать в Киев, потому что верят в то, что они делают, и в то, что делают украинцы. Поэтому такие визиты только подтверждают их веру. Это не какая-то политическая "показуха", это демонстрация убеждения, что то, что сейчас происходит, действительно важно для Украины, для Запада и для всего мира. Поэтому они не хотят оставаться в стороне.