Украинцы должны пройти самоизоляцию по возвращении из стран, где обнаружили "Омикрон"-штамм

Об этом сообщает Правительственный портал.



"Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был выявлен новый штамм", - подчеркнул на правительственном совещании министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Украинцы, находившиеся в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик более 7 дней за последние 14 дней, должны пройти 14-дневную самоизоляцию.



На Правительственном портале добавляют, что неизвестно, вызывает ли штамм "Омикрон" более тяжелое течение болезни. Первыми этим вариантом коронавируса инфицировались студенты, которые, как правило, легче переносят болезнь. Однако общий уровень заражения в ЮАР повышен.

Напомним, МИД рекомендует украинцам воздержаться от путешествий в Намибию, Ботсвану, Эсватини, Зимбабве, Лесото, Мозамбик и ЮАР, так как там обнаружили случаи "Омикрон"-штамма коронавируса.

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