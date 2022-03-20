Украинцы доказали, что умеют воевать профессиональнее армии, которая воюет десятки лет в разных регионах. Чернобаевка войдет в историю войн, - Зеленский в обращении
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ВСУ доказали, что умеют воевать профессиональнее армии, которая воюет десятки лет в разных регионах
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
"Украинцы доказали, что умеют воевать профессиональнее армии, которая воюет десятки лет в разных регионах и при разных условиях. Украинская Чернобаевка войдет в историю войн. Это место, где российские военные и их командиры показали себя полностью – такими, как они есть: бездарными, способными просто гнать своих людей на убой. Шесть раз наши военные уничтожали оккупантов под Чернобаевкой. Шесть раз! И они все равно приходят туда", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
- 20 марта президент Украины Владимир Зеленский запретил деятельность 11 пророссийских партий во время военного положения.
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