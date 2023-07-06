Украинцы до 1 августа при необходимости должны вклеить фото в паспорт. Подробности
В Украине возобновили требование вклеивания в паспорт старого образца фотографии по достижении 25- и 45-летнего возраста. Такое требование было приостановлено на время карантина
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Отмечается, что владельцы украинского паспорта старого образца (паспорта-книжечки), которым в период с 13 марта 2020 по 24 января 2022 исполнилось 25 или 45 лет, должны до 1 августа вклеить в паспорт новое фото или при желании заменить его на id-карточку. Если фотография не будет вклеена до 1 августа, паспорт подлежит обмену на id-карту.
Для того чтобы вклеить фото, необходимо обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины или в Центр предоставления административных услуг с необходимым пакетом документов.
Сроки вклеивания фотографий в паспорт возобновили в связи с отменой карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.
- 16 июня украинцам за границей упростили проверку готовности паспортов. Для проверки готовности документов необходимо перейти на веб-сайт ДМС и ввести все необходимые данные, после чего получить актуальную информацию.
- Также правительство Украины изменило процедуру оформления паспортов, в том числе для временно пребывающих за рубежом граждан - отныне ДМС и дипломатические учреждения смогут получать выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.
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