Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что владельцы украинского паспорта старого образца (паспорта-книжечки), которым в период с 13 марта 2020 по 24 января 2022 исполнилось 25 или 45 лет, должны до 1 августа вклеить в паспорт новое фото или при желании заменить его на id-карточку. Если фотография не будет вклеена до 1 августа, паспорт подлежит обмену на id-карту.

Для того чтобы вклеить фото, необходимо обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины или в Центр предоставления административных услуг с необходимым пакетом документов.

Сроки вклеивания фотографий в паспорт возобновили в связи с отменой карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.