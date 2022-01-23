Украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии поставлять оружие, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская общественность отрицательно восприняла отказ ФРГ поставлять оружие Украине
Об этом Кулеба заявил в интервью Welt am Sonntag.
По его словам, отказ Германии поставлять оружие разочаровывает украинскую общественность.
"К сожалению, украинцы будут помнить это десятилетиями, и это очень грустно для меня как для министра иностранных дел. Я хотел бы, чтобы наше партнерство процветало и чтобы люди испытывали дружеские и теплые чувства друг к другу", - сказал Кулеба.
Он выразил уважение позиции ФРГ по поставке оружия, из-за наследия Второй мировой войны и напомнил, что Украина также понесла во время нее огромные потери.
"Украина понесла огромные потери и разрушения во Второй мировой войне. Теперь, когда мы снова страдаем и нам угрожают, единственная правильная политика - позволить нам защищаться. Чем сильнее сейчас Украина, тем ниже риск очередного военного конфликта с Россией. Просто потому, что Путин не начнет новую атаку против Украины, зная, что цена будет слишком высокой", - убежден Кулеба.
- Напомним, 22 января Дмитрий Кулеба заявил, что попытки Украины получить оружие через систему закупок НАТО блокируют Германия и Нидерланды.
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