Украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии поставлять оружие, - Кулеба

Об этом Кулеба заявил в интервью Welt am Sonntag.

По его словам, отказ Германии поставлять оружие разочаровывает украинскую общественность.

"К сожалению, украинцы будут помнить это десятилетиями, и это очень грустно для меня как для министра иностранных дел. Я хотел бы, чтобы наше партнерство процветало и чтобы люди испытывали дружеские и теплые чувства друг к другу", - сказал Кулеба.

Он выразил уважение позиции ФРГ по поставке оружия, из-за наследия Второй мировой войны и напомнил, что Украина также понесла во время нее огромные потери.

"Украина понесла огромные потери и разрушения во Второй мировой войне. Теперь, когда мы снова страдаем и нам угрожают, единственная правильная политика - позволить нам защищаться. Чем сильнее сейчас Украина, тем ниже риск очередного военного конфликта с Россией. Просто потому, что Путин не начнет новую атаку против Украины, зная, что цена будет слишком высокой", - убежден Кулеба.