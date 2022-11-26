Украинцы чтят память жертв Голодоморов
В Украине 26 ноября чтят память жертв трех Голодоморов
Сегодня День памяти жертв Голодоморов, переживших украинцы в ХХ веке: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Самый масштабный голод пришелся на 1932-1933 годы, его еще называют геноцидом украинского народа.
Вспоминают жертв Голодоморов каждый год в четвертую субботу ноября в соответствии с указами президента 1998 и 2007 годов.
Голодомору предшествовала насильственная коллективизация сельских хозяйств, хлебозаготовительная кампания, массовый террор на селе. Действовавший в течение 22 месяцев в Украине террор – сознательная и целенаправленная политика сталинского правительства, стратегия и тактика которой выполняли начиная с 1928 года.
Эта карательно-репрессивная "акция" направлялась на покорение украинского крестьянства, уничтожение самостоятельных крестьянских хозяйств – социально-экономических устоев украинской нации.
"Украинцы прошли через очень страшные вещи. И несмотря на все сохранили способность не подчиняться и свое свободолюбие. Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом. Нас не сломать. Наш огонь не погаснет. Мы снова победим смерть", – написал президент Украины Владимир Зеленский.
- В 2016 году Голодомор геноцидом признавали 72% украинцев. А в 2022 – признают геноцидом 93% украинцев.
- 23 ноября Армия украинских общин сообщила, что в 60 городах мира 26 ноября пройдут митинги ко Дню памяти жертв Голодомора, главная цель которых – признание Голодомора 1932-33 гг. и действий РФ во время полномасштабной войны геноцидом украинцев.
- Также об осуждении Голодомора в 1932-1933 гг. проголосовали сегодня на совместном заседании за Декларацию румынского парламента румынские депутаты и сенаторы.
- 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор геноцидом украинского народа.
- Немецкие депутаты договорились на следующей неделе принять важную резолюцию по Голодомору.
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