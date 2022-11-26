Украинцы чтят память жертв Голодоморов

Сегодня День памяти жертв Голодоморов, переживших украинцы в ХХ веке: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Самый масштабный голод пришелся на 1932-1933 годы, его еще называют геноцидом украинского народа.

Вспоминают жертв Голодоморов каждый год в четвертую субботу ноября в соответствии с указами президента 1998 и 2007 годов.

Голодомору предшествовала насильственная коллективизация сельских хозяйств, хлебозаготовительная кампания, массовый террор на селе. Действовавший в течение 22 месяцев в Украине террор – сознательная и целенаправленная политика сталинского правительства, стратегия и тактика которой выполняли начиная с 1928 года.

Эта карательно-репрессивная "акция" направлялась на покорение украинского крестьянства, уничтожение самостоятельных крестьянских хозяйств – социально-экономических устоев украинской нации.

"Украинцы прошли через очень страшные вещи. И несмотря на все сохранили способность не подчиняться и свое свободолюбие. Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом. Нас не сломать. Наш огонь не погаснет. Мы снова победим смерть", – написал президент Украины Владимир Зеленский.

В 2016 году Голодомор геноцидом признавали 72% украинцев. А в 2022 – признают геноцидом 93% украинцев.

23 ноября Армия украинских общин сообщила, что в 60 городах мира 26 ноября пройдут митинги ко Дню памяти жертв Голодомора, главная цель которых – признание Голодомора 1932-33 гг. и действий РФ во время полномасштабной войны геноцидом украинцев.

Также об осуждении Голодомора в 1932-1933 гг. проголосовали сегодня на совместном заседании за Декларацию румынского парламента румынские депутаты и сенаторы.

24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Немецкие депутаты договорились на следующей неделе принять важную резолюцию по Голодомору.