Об этом в эфире Еспресо рассказал польский политик Мирослав Чех.

"Польские пограничные службы 19 сентября озвучили информацию, что пересекло границу в сторону Польши более 6 млн украинцев. Зато из Польши в Украину выехало 4-4,5 млн. Зарегистрированных переселенцев 1 млн 350 тыс. Из них 93% - женщины, пожилые люди и дети, мужчин призывного возраста очень небольшое количество. Чиновники отмечают огромную мобильность украинок, когда речь идет о трудоустройстве. 430 тыс. переселенцев уже работают", - отметил он.

По словам Чеха, это уникальная ситуация для людей, бежавших из своих стран.

"Это за короткий промежуток времени. Украинцы чрезвычайно мобильны, хотят работать, находят эту работу, хотя она очень часто и не соответствует квалификации. Надо отметить, что очень сильно меняется контингент приехавших людей. Сначала это были преимущественно жители центральных и западных областей. Сейчас это жители восточных и южных областей с прифронтовых территорий - Николаевщина, Харьковщина, Херсонщина, Запорожье. Эти люди реально бегут от войны и среди них очень много пожилых людей", - подытожил политик.