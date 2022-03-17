Украинцы через приложение "Дия" пожертвовали на помощь армии 150 млн грн

Об этом заявили в Минцифры .



"Более 160 тысяч украинцев уже направили средства в приложении в поддержку армии. Все донаты идут в фонд помощи армии "Вернись живым", - сообщили в министерстве.



За эти деньги купят шлемы, бронежилеты, ночную оптику и другие вещи, необходимые украинским военным для борьбы с российскими оккупантами.



Чтобы перевести средства через приложение "Дия", нужно нажать "Помочь армии", указать сумму пожертвования, реквизиты карты и оплатить.

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