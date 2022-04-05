Украинцы через кассы магазинов в марте сняли наличными 3,8 млрд грн, - НБУ

Об этом сообщил Национальный банк Украины в релизе.



"По расчетам Национального банка Украины объемы выдачи наличных денег из касс торговых предприятий за март этого года составляли около 3,8 млрд грн. Всего за месяц совершено примерно 2,7 млн таких операций с платежными картами", – указал центробанк.



Таким образом, средний чек за одну операцию составлял около 1,4 тыс. грн. Ежедневно возможностью снять наличные деньги на кассе украинцы пользовались примерно 88 тыс. раз.



Такую опцию своим клиентам разрешили 25 украинских банков.



"Больше всего и чаще всего украинцы получали наличные в расчетах в крупных торговых сетях, в частности в супермаркетах АТБ, Сильпо, VARUS, Фора, FOZZY и NOVUS. Также для снятия наличных активно использовались сети аптек и АЗС", - добавил НБУ.

Напомним, в первый день полномасштабного вторжения России Нацбанк ограничил снятие наличных в пределах 100 тыс. гривен в день, безналичные расчеты не ограничены.



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