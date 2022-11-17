Украинцы через Дію приобрели военных облигаций на 142 млн грн

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Укринформ.

"Украинцы уже приобрели 142 тысячи военных облигаций через Дію. Это почти 142 миллиона гривен, которые работают на победу Украины. В лидерах – Херсон, Донецк и Мелитополь. Недавно распродали две облигации – Луганск и Крым. Добавили два города – Энергодар и Бердянск", – сказал министр.

Федоров добавил, что, покупая ОВГЗ, украинцы не платят комиссию за платеж, налог с полученного дохода и дополнительную комиссию продавцу.

Именно из бюджета выплачивается заработная плата военным, учителям и медикам. Покупается оружие, техника, медикаменты, каски и броники для ВСУ. Работают предприятия и выплачивают пенсии, социальные выплаты. Для того чтобы мы могли достойно держать оборону, а ЗСУ деоккупировать города, экономика должна работать. Деньги должны работать", – добавил министр.

31 июля Министерство финансов приступило к продаже военных облигаций гражданам Украины с целью финансирования оборонной сферы.

16 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что каждый украинец старше 18 лет сможет приобрести военные облигации через Дію.

На 6 октября украинцы в приложении Дія за три дня приобрели военные облигации на сумму 25 млн гривен.

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