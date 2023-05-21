"Украинцы будут рядом в борьбе свободных против рабов": Данилов поддержал антироссийские протесты в Грузии
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинцы поддерживают борьбу жителей Грузии против связей с РФ
Об этом он написал в Twitter .
"Грузия обязательно победит и оставит в прошлом темные времена, которые сейчас надвинулись на нее с северных гадких болот", – написал он.
Секретарь СНБО отметил, что украинцы будут с грузинами в этой борьбе свободных против рабов.
"Больно, что сейчас российский мрак душит свободную Грузию, но мы поделимся опытом нашей борьбы и знаем, что Грузия будет свободной и независимой, территориально целостной и суверенной. Держимся вместе", - заявил Данилов.
Пост Данилова появился на фоне протестов, связанных с возобновлением прямого авиасообщения между РФ и Грузией.
- 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию.
- 15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.
- 20 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways, которая начала осуществлять прямые рейсы в Москву.
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