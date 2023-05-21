Об этом он написал в Twitter .

"Грузия обязательно победит и оставит в прошлом темные времена, которые сейчас надвинулись на нее с северных гадких болот", – написал он.



Секретарь СНБО отметил, что украинцы будут с грузинами в этой борьбе свободных против рабов.



"Больно, что сейчас российский мрак душит свободную Грузию, но мы поделимся опытом нашей борьбы и знаем, что Грузия будет свободной и независимой, территориально целостной и суверенной. Держимся вместе", - заявил Данилов.

Пост Данилова появился на фоне протестов, связанных с возобновлением прямого авиасообщения между РФ и Грузией.