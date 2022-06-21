Об этом говорится в опросе, проведенном Социологической группой "Рейтинг".

Президент Польши Анджей Дуда стал самым любимым из иностранных лидеров, к которым наблюдается самый высокий показатель положительного отношения среди украинцев – более 90% (76% полностью положительно, еще 16% – скорее положительно).

Не очень отстали от него премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент США Джо Байден, к которым положительно относятся 89% украинцев. Большое чувство благодарности и симпатии у наших соотечественников также к президенту Литвы Науседе – 73%, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен – 71%, президенту Турции Эрдогану – 59%, президенту Франции Макрону – 58%, президенту Румынии Иоганнису – 50% (не знают его – 30%), премьер-министру Италии Драги – 45% (не знают его – 25%), канцлеру Германии Шольцу – 41%.

К премьер-министру Венгрии Орбану превалирует негативное отношение – 53%. Положительно относятся к нему 20%, не знают его – 20%.

Абсолютное большинство респондентов негативно относятся к руководителям Беларуси (95%) и России (98%).

Социологи отмечают, что за последние два месяца улучшилось отношение к канцлеру Шольцу, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, ухудшилось – к президенту Турции Эрдогану и президенту Франции Макрону.

СГ "Рейтинг" отмечает, что опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент исследования отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,8%. Сроки проведения: 18-19 июня 2022 г.

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