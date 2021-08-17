Украинцы больше всего хотели бы жить на улице имени Скрябина и Черновола, - опрос
Среди активных украинских деятелей за последние 30 лет граждане назвали бы свою улицу именем певца Кузьмы Скрябина (26%), Вячеслава Черновола (14%), а также актера Богдана Ступки (12%)
Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования "Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию Независимости Украины".
Отмечается, что оно было проведено Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" среди 5000 респондентов face-to-face в период с 17 июля по 1 августа 2021 года на всей территории Украины.
Как уточняется, молодежь вдвое чаще, чем старшее поколение, предпочла бы жить на улицах, названных в честь певца Кузьмы Скрябина - 37% и футболиста Андрея Шевченко - 10%. В свою очередь среди старшего поколения в несколько раз больше сторонников идеи жить на улице, названной в честь Вячеслава Чорновола - 19%, в то время как среди молодежи таких всего 6%.
По региональным разногласиям следует выделить, что в Центре и на Западе украинцы хотели бы проживать на улицах, названных в честь Кузьмы Скрябина (Центр - 28%, Запад - 27%), Вячеслава Черновола (Центр - 15%, Запад - 22%) и Левка Лукьяненко (Центр - 7%, Запад - 10%).
В то время как на Донбассе большинство респондентов хотели бы, чтобы их улицы носили имя боксера Александра Усика - 9% и актера Андрея Данилко - 9%.
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