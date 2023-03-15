Украинцы больше всего доверяют ВСУ, волонтерам и добровольцам - опрос

Об этом говорится в результатах социологического опроса с 22 февраля по 1 марта Центра Разумкова.

"Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к Вооруженным силам Украины - им доверяют 96% опрошенных", - пишет пресс-служба.

Высокий уровень доверия украинцев к волонтерским организациям – 88%, добровольческим отрядам – 87%, Национальной гвардии Украины – 86%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 85%.

Также 83% опрошенных доверяют президенту Украины, Государственной пограничной службе – 82%, Минобороны – 78%, Службе безопасности – 74%, Нацполиции – 71,5% и 70% – церкви.

Общественным организациям верят 66% украинцев, СМИ – 65%, главам своего населенного пункта – 62%, Нацбанку – 58%, Уполномоченному по правам человека – 52% и 50% доверяют украинскому правительству.

Большинство респондентов выражают недоверие чиновникам – 64%, политическим партиям – 63%, судам и системе в целом – 59%, Верховной Раде Украины – 51%.

Также чаще высказывается недоверие коммерческим банкам, прокуратуре, Национальному агентству по предотвращению коррупции, специализированной антикоррупционной прокуратуре, антикоррупционному бюро и профсоюзам.

Украинцы оценивают коррумпированность нашей власти в целом 6,8 балла, где 1 – отсутствие коррупции, а 10 – очень высокий уровень коррупции.

Кроме того, у респондентов нет единодушного мнения о том, как изменился уровень коррумпированности общества после начала полномасштабной войны: 33% считают, что сейчас уровень коррупции выше, чем был до 24 февраля 2022 года, 30% - не изменился, 21% - стал ниже, а 17% затруднились оценить изменения.