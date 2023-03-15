Украинцы больше всего доверяют ВСУ, волонтерам и добровольцам - опрос
Самое высокое доверие украинцев среди государственных и общественных институтов к Вооруженным Силам – 96%, волонтерам – 88%, добробатам 87%, НГУ – 86% и ГСЧС – 85%
Об этом говорится в результатах социологического опроса с 22 февраля по 1 марта Центра Разумкова.
"Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к Вооруженным силам Украины - им доверяют 96% опрошенных", - пишет пресс-служба.
Высокий уровень доверия украинцев к волонтерским организациям – 88%, добровольческим отрядам – 87%, Национальной гвардии Украины – 86%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 85%.
Также 83% опрошенных доверяют президенту Украины, Государственной пограничной службе – 82%, Минобороны – 78%, Службе безопасности – 74%, Нацполиции – 71,5% и 70% – церкви.
Общественным организациям верят 66% украинцев, СМИ – 65%, главам своего населенного пункта – 62%, Нацбанку – 58%, Уполномоченному по правам человека – 52% и 50% доверяют украинскому правительству.
Большинство респондентов выражают недоверие чиновникам – 64%, политическим партиям – 63%, судам и системе в целом – 59%, Верховной Раде Украины – 51%.
Также чаще высказывается недоверие коммерческим банкам, прокуратуре, Национальному агентству по предотвращению коррупции, специализированной антикоррупционной прокуратуре, антикоррупционному бюро и профсоюзам.
Украинцы оценивают коррумпированность нашей власти в целом 6,8 балла, где 1 – отсутствие коррупции, а 10 – очень высокий уровень коррупции.
Кроме того, у респондентов нет единодушного мнения о том, как изменился уровень коррумпированности общества после начала полномасштабной войны: 33% считают, что сейчас уровень коррупции выше, чем был до 24 февраля 2022 года, 30% - не изменился, 21% - стал ниже, а 17% затруднились оценить изменения.
- С 24 февраля 2022 года за время полномасштабного вторжения России в Украину доверие граждан к президенту возросло с 36 до 90%, а к ВСУ – с 65 до 97%.
- Предоставление Украине гуманитарной помощи поддерживает 91% опрошенных граждан Европейского Союза и только 65% одобряют финансирование военной поддержки.
- С начала полномасштабной войны РФ почти 20% опрошенных жителей Киева потеряли работу, в то же время в столице 45% переселенцев безработные.
- Киевский международный институт социологии сообщил, что за год доверие украинцев возросло почти ко всем институтам, в том числе в Вооруженным Силам - с 72% до 96%.
- Кроме того, больше всего из политиков и общественных деятелей украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому, волонтеру и шоумену Сергею Притуле и мэру Киева Виталию Кличко.
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