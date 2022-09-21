Украинцы - благородный народ, который сейчас принимает мученическую смерть, - Папа Франциск

Об этом Папа Римский Франциск сказал в своем еженедельном обращении к пастве, сообщает BBC.

Украинцев подвергают жестокости, зверствам и пыткам, отметил Папа Франциск.

Обращаясь к людям на площади Святого Петра, Папа Римский добавил, что украинцы - "благородный народ", воспринимающий сейчас мученическую смерть.

В своем обращении Понтифик еще раз не упомянул о России.

Недавно после нескольких скандальных заявлений Папа Римский назвал поставки оружия Украине морально приемлемым для самообороны.

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